OpenAI купила стартап Statsig за $1,1 млрд и сменила руководство

Основатель Statsig, Вияджей Раджи, станет новым техническим директором по приложениям и будет отвечать за разработку ChatGPT, инструмента для программистов Codex и будущих продуктов компании.

Раджи будет подчиняться Фиджи Симo, бывшему CEO Instacart, которая недавно начала работу в OpenAI и возглавила направление приложений.

Компания также меняет структуру руководства. Кевин Вейл, прежний директор по продуктам, станет вице-президентом нового подразделения OpenAI for Science. Его цель — создать платформу на базе ИИ для ускорения научных исследований.

Сринивас Нараянан, нынешний глава инженерного отдела, перейдет на пост CTO по B2B-приложениям и будет тесно сотрудничать с операционным директором Бредом Лайткапом, курирующим работу с корпоративными клиентами.

OpenAI отмечает, что приобретение Statsig пока проходит проверку регуляторов.