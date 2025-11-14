OpenAI начала тесты групповых чатов в ChatGPT

Теперь пользователи могут создавать беседы с друзьями, семьёй или коллегами. «Почти» как в обычных мессенджерах, пишут СМИ. Разница в том, что одним из участников становится сам ChatGPT.

Он может помочь спланировать путешествие, предложить идеи для ремонта, подобрать ресторан для встречи или помочь в учёбе — и всё это увидите теперь не только вы.

Чтобы создать групповой чат, нужно нажать на значок с людьми в правом верхнем углу любого нового или уже открытого диалога. Если начать группу из существующей беседы, ChatGPT создаст отдельный чат без истории. После этого можно пригласить людей напрямую или отправить им ссылку. В одну группу можно добавить от одного до двадцати участников. Тем, кто присоединяется, нужно создать профиль с именем, логином и фотографией. Любой, у кого есть ссылка, может пригласить других. Участники могут отключать звук или удалять других людей из беседы, кроме её создателя.

Если в чате есть пользователь младше 18 лет, ChatGPT автоматически ограничивает доступ к «чувствительному контенту» для всех.