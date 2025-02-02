OpenAI наносит ответный удар: вышла ChatGPT o3-mini для конкуренции с DeepSeek

Опубликовано 02 февраля 2025, 06:001 мин.
OpenAI наносит ответный удар: вышла ChatGPT o3-mini для конкуренции с DeepSeekПолучилось ли — покажет время
OpenAI запустила новую модель искусственного интеллекта, o3-mini, в ответ на релиз китайской модели DeepSeek. Впервые OpenAI в открытом доступе предлагает модель, которая может рассуждать при пользователе. Ещё и бесплатно.
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Модель o3-mini больше предназначена для решения таких задач, как математика и программирование, и она более эффективна, чем предыдущие модели, такие как o1-mini. Пользователи могут регулировать производительность модели в зависимости от своих потребностей, выбирая между скоростью и точностью. В ходе тестов o3-mini показала снижение количества ошибок на 39% и оказалась на 24% быстрее, чем o1-mini, предлагая ответы в среднем за 7,7 секунды.
Модель также включает в себя прототип функции поиска, которая предоставляет ответы со ссылками на соответствующие источники.
OpenAI пишет также, что пользователи предпочитали ответы o3-mini ответам o1-mini в 56% случаев.