OpenAI наносит ответный удар: вышла ChatGPT o3-mini для конкуренции с DeepSeek

Модель o3-mini больше предназначена для решения таких задач, как математика и программирование, и она более эффективна, чем предыдущие модели, такие как o1-mini. Пользователи могут регулировать производительность модели в зависимости от своих потребностей, выбирая между скоростью и точностью. В ходе тестов o3-mini показала снижение количества ошибок на 39% и оказалась на 24% быстрее, чем o1-mini, предлагая ответы в среднем за 7,7 секунды.

Модель также включает в себя прототип функции поиска, которая предоставляет ответы со ссылками на соответствующие источники.

OpenAI пишет также, что пользователи предпочитали ответы o3-mini ответам o1-mini в 56% случаев.