OpenAI не выпустила обещанный инструмент по исключению своих данных из ИИ

Опубликовано 02 января 2025, 20:181 мин.
OpenAI не выпустила обещанный инструмент по исключению своих данных из ИИК концу года должен был выйти
OpenAI так и не представила свой инструмент Media Manager — систему, призванную помочь авторам исключить свой контент из обучения искусственного интеллекта, — несмотря на то, что обязалась запустить его к началу 2025 года.
Компания впервые анонсировала этот инструмент в мае 2024 года, описав его как способ для создателей управлять своими защищенными авторскими правами материалами в обучающих наборах данных OpenAI. Однако с тех пор никаких обновлений не поступало.
Источники сообщили TechCrunch, что проект не был приоритетным для OpenAI, а его внутренний прогресс был «ограничен». Ключевые сотрудники, включая юридического советника Фреда фон Ломанна, перешли на другие должности, что еще больше затормозило развитие.
В настоящее время OpenAI предлагает создателям базовые опции отказа от использования, но они критикуются как «громоздкие и неполные».