OpenAI не выпустила обещанный инструмент по исключению своих данных из ИИ

Компания впервые анонсировала этот инструмент в мае 2024 года, описав его как способ для создателей управлять своими защищенными авторскими правами материалами в обучающих наборах данных OpenAI. Однако с тех пор никаких обновлений не поступало.

Источники сообщили TechCrunch, что проект не был приоритетным для OpenAI, а его внутренний прогресс был «ограничен». Ключевые сотрудники, включая юридического советника Фреда фон Ломанна, перешли на другие должности, что еще больше затормозило развитие.

В настоящее время OpenAI предлагает создателям базовые опции отказа от использования, но они критикуются как «громоздкие и неполные».