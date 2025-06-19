OpenAI обнаружила скрытые «личности» в ИИ-моделях, влияющие на их поведение

Исследователи смогли управлять уровнем токсичности, меняя всего один параметр в модели. Это открытие поможет лучше понять, почему ИИ иногда ведёт себя неправильно, и как сделать его «безопаснее».

Подобные «личности» в ИИ похожи на работу мозга человека, где определённые нейроны связаны с настроением или поведением. Кроме токсичности, у модели есть и другие «личности», например, сарказм. Интересно, что неправильное поведение модели можно исправить, переобучив её на примерах безопасного кода — достаточно всего нескольких сотен примеров.