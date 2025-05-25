Опубликовано 25 мая 2025, 08:151 мин.
OpenAI обновила ИИ для агента Operator — теперь он умнее и безопаснееЧто умеет
OpenAI обновила искусственный интеллект, который управляет её цифровым помощником Operator. Этот агент может самостоятельно использовать интернет и программное обеспечение в облачной среде.
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Ранее Operator работал на основе версии GPT-4o, но теперь его заменили на более продвинутую модель под названием o3. Эта новая модель лучше справляется с задачами, требующими логики и математических вычислений.
OpenAI подчёркивает, что новая версия была специально дообучена на данных, связанных с безопасным использованием компьютеров. Это помогает «Оператору» точнее понимать, что ему можно делать, а что — нет. Также он стал менее уязвим к попыткам обмануть ИИ с помощью хитрых запросов (так называемая «промт-инъекция»).
Важно отметить, что хоть o3 Operator и умеет программировать, он не имеет прямого доступа к командной строке или кода, что сделано в целях безопасности.