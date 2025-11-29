OpenAI ограничила бесплатный доступ к ИИ-видеогенератору Sora

Об этом сообщил руководитель разработки Sora Билл Пиблс в соцсетях. По его словам, мера стала необходимой из-за «очень высокой нагрузки на систему». Он напомнил, что пользователи при желании могут докупить допгенерации.

Похожее решение недавно приняла и Google. Компания уменьшила возможности бесплатных пользователей своей модели Gemini 3 Pro и генератора изображений Nano Banana Pro. Ранее можно было создать до трёх изображений в день, теперь — только два.