OpenAI ограничила бесплатный доступ к ИИ-видеогенератору Sora

Опубликовано 29 ноября 2025, 15:271 мин.
OpenAI ограничила бесплатный доступ к ИИ-видеогенератору SoraИз-за высокой нагрузки
OpenAI ввела новые ограничения для пользователей бесплатной версии своего видеогенератора Sora. Теперь они могут создавать не более шести видео в день. Для подписчиков Plus и Pro ничего не меняется.
© OpenAI
Об этом сообщил руководитель разработки Sora Билл Пиблс в соцсетях. По его словам, мера стала необходимой из-за «очень высокой нагрузки на систему». Он напомнил, что пользователи при желании могут докупить допгенерации.
Похожее решение недавно приняла и Google. Компания уменьшила возможности бесплатных пользователей своей модели Gemini 3 Pro и генератора изображений Nano Banana Pro. Ранее можно было создать до трёх изображений в день, теперь — только два.