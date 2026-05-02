OpenAI ограничит доступ к ИИ Cyber, хотя за то же критиковала конкурентов

Опубликовано 02 мая 2026, 07:42
OpenAI ограничит доступ к ИИ Cyber, хотя за то же критиковала конкурентовAnthropic такой подход поймет
Глава OpenAI Сэм Альтман ранее критиковал Anthropic за то, что она ограничила доступ к своему инструменту кибербезопасности Mythos. Однако теперь OpenAI поступает похожим образом со своим новым продуктом Cyber, заметили СМИ.
Cyber — это мощный набор инструментов для специалистов по безопасности. Он помогает находить уязвимости в системах, проверять защиту и анализировать вредоносные программы. Чем могут воспользоваться злоумышленники, с чем и связано вышеописанное решение.
Альтман сообщил в соцсети X, что в ближайшие дни доступ к GPT-5.5 Cyber начнут получать только «ключевые специалисты по киберзащите». Чтобы воспользоваться инструментом, нужно подать заявку на сайте OpenAI.
Ранее, когда Anthropic ограничила доступ к Mythos (по той же причине), Альтман назвал это «маркетингом на страхе». Некоторые эксперты тогда согласились с ним.