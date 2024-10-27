OpenAI опровергла выпуск новейшей ИИ-модели «Orion» в этом году

Опубликовано 27 октября 2024, 13:301 мин.
OpenAI опровергла выпуск новейшей ИИ-модели «Orion» в этом годуЖдём когда-нибудь позже
OpenAI опровергла недавние сообщения, предполагающие выпуск её ИИ-модели следующего поколения под кодовым названием Orion в этом декабре. В заявлении для TechCrunch компания уточнила, что вообще не планирует выпускать Orion в 2024 году.
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Ранее мы писали, что Orion, который, как ожидается, превзойдет возможности нынешнего флагмана GPT-4, должен был быть выпущен в декабре. В статьях западных СМИ говорилось, что доверенные партнеры получат ранний доступ, а затем последует более широкий выпуск через ChatGPT. Microsoft, крупный инвестор и партнер OpenAI, предположительно рассчитывал получить доступ к Orion уже в ноябре.
Хотя OpenAI признала, что отчет The Verge был неточным, она воздержалась от предоставления дальнейших подробностей. Компания подтвердила, что Orion действительно находится в разработке и частично обучается на синтетических данных, сгенерированных ее моделью o1.