Приложения
Опубликовано 11 июня 2025, 17:27
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OpenAI отложила выпуск своей первой открытой модели искусственного интеллекта

До лета
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что выход первой за несколько лет открытой модели компании задерживается и теперь ожидается позже этим летом. Не в июне.
OpenAI отложила выпуск своей первой открытой модели искусственного интеллекта

© Ferra.ru

OpenAI планировала выпустить новую модель с возможностями рассуждения, похожими на модели из серии o. Эта модель должна была превзойти другие открытые модели, например DeepSeek R1. Однако команда исследователей OpenAI достигла «неожиданных результатов», из-за чего требуется больше времени на доработку.

За последние месяцы конкуренция среди открытых моделей выросла. Так, Mistral недавно выпустила свои модели Magistral, а китайская лаборатория Qwen представила гибридные модели, которые могут либо быстро отвечать, либо долго обдумывать сложные задачи.

OpenAI также рассматривает возможность добавить к своей модели сложные функции, например, подключение к облачным сервисам компании для решения сложных запросов, но пока неизвестно, войдут ли эти функции в финальную версию.