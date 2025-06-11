OpenAI отложила выпуск своей первой открытой модели искусственного интеллекта

OpenAI планировала выпустить новую модель с возможностями рассуждения, похожими на модели из серии o. Эта модель должна была превзойти другие открытые модели, например DeepSeek R1. Однако команда исследователей OpenAI достигла «неожиданных результатов», из-за чего требуется больше времени на доработку.

За последние месяцы конкуренция среди открытых моделей выросла. Так, Mistral недавно выпустила свои модели Magistral, а китайская лаборатория Qwen представила гибридные модели, которые могут либо быстро отвечать, либо долго обдумывать сложные задачи.

OpenAI также рассматривает возможность добавить к своей модели сложные функции, например, подключение к облачным сервисам компании для решения сложных запросов, но пока неизвестно, войдут ли эти функции в финальную версию.