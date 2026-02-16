OpenAI переманила разработчика ИИ-приложения, который управляет ПК пользователя

При этом сам OpenClaw закрываться не будет. Проект останется с открытым исходным кодом и перейдёт под управление независимого фонда. OpenAI пообещала поддерживать его развитие.

OpenClaw умеет выполнять реальные действия на компьютере пользователя: работать с файлами, подключаться к сервисам вроде Google Drive и управлять ОС на «глубоком уровне».

После вирусной популярности проект несколько раз менял название — с Clawdbot на Moltbot, а затем на OpenClaw — из-за спора о товарном знаке с компанией Anthropic.