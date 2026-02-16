OpenAI переманила разработчика ИИ-приложения, который управляет ПК пользователя

Опубликовано 16 февраля 2026, 18:361 мин.
OpenAI переманила разработчика ИИ-приложения, который управляет ПК пользователяСоздатель Moltbot присоединился к OpenAI
Питер Штайнбергер — разработчик ИИ-агента Moltbot (ставшего OpenClaw) — объявил о переходе в OpenAI. Там он будет работать над созданием «нового поколения персональных ИИ-ассистентов», пишут СМИ.
© OpenAI
При этом сам OpenClaw закрываться не будет. Проект останется с открытым исходным кодом и перейдёт под управление независимого фонда. OpenAI пообещала поддерживать его развитие.
OpenClaw умеет выполнять реальные действия на компьютере пользователя: работать с файлами, подключаться к сервисам вроде Google Drive и управлять ОС на «глубоком уровне».
После вирусной популярности проект несколько раз менял название — с Clawdbot на Moltbot, а затем на OpenClaw — из-за спора о товарном знаке с компанией Anthropic.