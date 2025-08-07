OpenAI предложила правительству США использовать ChatGPT всего за 1 доллар

По словам компании, это часть плана администрации Трампа по ускорению внедрения искусственного интеллекта в госструктурах, чтобы упростить работу чиновников и сократить бюрократию. План также предусматривает развитие дата-центров и продвижение американских ИИ.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что предоставление ИИ-сервисов госслужащим поможет им «эффективнее работать на благо страны».

Помимо низкой цены, правительственные организации получат доступ к обучающим материалам и поддержке OpenAI. Уже создано сообщество пользователей из госслужбы и проводятся специальные учебные курсы.

Компания также гарантирует, что данные, вводимые в ChatGPT госслужащими, не будут использоваться для улучшения моделей.