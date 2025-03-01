OpenAI представила GPT-4.5. Прелюдия к GPT-5

Хотя GPT-4.5 более точна и меньше галлюцинирует, чем GPT-4o, OpenAI утверждает, что она не является прорывной «передовой» моделью и не превзойдет другие передовые системы, такие как o1 или o3-mini. Однако она предлагает более естественный опыт общения, лучше распознает паттерны и более «интуитивна».

Сообщается, что OpenAI обучила GPT-4.5, используя синтетические данные и передовые методы обучения, аналогичные GPT-4o. Исследование компании показало, что люди-тестеры предпочли GPT-4.5 GPT-4o почти во всех категориях.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признает, что GPT-4.5 — это «гигантская, дорогая модель», которая не будет доминировать в бенчмарках.

В перспективе OpenAI планирует запустить GPT-5 в конце мая с новой моделью рассуждений.