OpenAI приостановила тестирование ИИ-генератора видео после «восстания» тестеров

PR Puppets заявили, что этот трюк был протестом против того, что OpenAI полагается на неоплачиваемых тестеров, которые ещё и ограничены в том, как они могут делиться своей работой или монетизировать ее. В открытом письме группа раскритиковала OpenAI за требование к художникам предоставлять бесплатные отзывы. Группа также выпустила петицию, призывающую к «большей прозрачности и поддержке творцов».

OpenAI подчеркнула, что участие в альфа-программе Sora является добровольным и что тестеры не обязаны оставлять свои отзывы.

В качестве причин приостановки тестирования компания назвала соображения безопасности и разработки.

Впервые Sora была анонсирована в феврале и планировалась к скорому публичному выпуску. Однако ее запуск был отложен, поскольку OpenAI работает над «совершенствованием технологии».