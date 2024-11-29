Приложения
Опубликовано 29 ноября 2024, 07:30
1 мин.

OpenAI приостановила тестирование ИИ-генератора видео после «восстания» тестеров

Причина Sora
OpenAI временно приостановила тестирование своей платформы для генерации видео Sora после утечки в публичный доступ инструмента, организованной группой тестеров раннего доступа. Во вторник группа под названием PR Puppets поделилась общедоступной ссылкой на Sora на сайте Hugging Face, позволяющей пользователям генерировать 10-секундные видеоролики в формате 1080p через API OpenAI. Ссылка просуществовала всего несколько часов, пока не вмашалась OpenAI.
OpenAI приостановила тестирование ИИ-генератора видео после «восстания» тестеров
© Ferra

PR Puppets заявили, что этот трюк был протестом против того, что OpenAI полагается на неоплачиваемых тестеров, которые ещё и ограничены в том, как они могут делиться своей работой или монетизировать ее. В открытом письме группа раскритиковала OpenAI за требование к художникам предоставлять бесплатные отзывы. Группа также выпустила петицию, призывающую к «большей прозрачности и поддержке творцов».

OpenAI подчеркнула, что участие в альфа-программе Sora является добровольным и что тестеры не обязаны оставлять свои отзывы.

В качестве причин приостановки тестирования компания назвала соображения безопасности и разработки.

Впервые Sora была анонсирована в феврале и планировалась к скорому публичному выпуску. Однако ее запуск был отложен, поскольку OpenAI работает над «совершенствованием технологии».

Источник:arstechnica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
,
#тестирование