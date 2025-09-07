OpenAI реорганизовала команду, отвечающую за «личности» ChatGPT

Опубликовано 07 сентября 2025, 16:301 мин.
OpenAI реорганизовала команду, отвечающую за «личности» ChatGPTС основной разработкой моделей
OpenAI объявила о реорганизации небольшой, но важной команды Model Behavior, которая отвечает за поведение и «личности» ChatGPT. Теперь команда из примерно 14 исследователей войдет в более крупную группу Post Training, которая занимается улучшением моделей после их первоначального обучения. Руководить объединённой командой будет Макс Шварцер, глава Post Training.
Основательница Model Behavior Джоан Жанг покидает команду, чтобы создать новый проект OAI Labs, который будет разрабатывать «новые способы взаимодействия людей с ИИ».
Команда Model Behavior занималась всеми моделями OpenAI начиная с GPT-4, включая GPT-4o, GPT-4.5 и GPT-5. Она помогала формировать «личности» в ИИ, снижать чрезмерное согласие с пользователем (подхалимство), а также учитывать «политическую нейтральность».
В последние месяцы компания сталкивалась с критикой из-за изменений поведения GPT-5: модель стала меньше соглашаться с пользователем, но при этом казалась более холодной.