OpenAI реорганизовала команду, отвечающую за «личности» ChatGPT

Основательница Model Behavior Джоан Жанг покидает команду, чтобы создать новый проект OAI Labs, который будет разрабатывать «новые способы взаимодействия людей с ИИ».

Команда Model Behavior занималась всеми моделями OpenAI начиная с GPT-4, включая GPT-4o, GPT-4.5 и GPT-5. Она помогала формировать «личности» в ИИ, снижать чрезмерное согласие с пользователем (подхалимство), а также учитывать «политическую нейтральность».

В последние месяцы компания сталкивалась с критикой из-за изменений поведения GPT-5: модель стала меньше соглашаться с пользователем, но при этом казалась более холодной.