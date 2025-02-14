OpenAI решила отказаться от ИИ-модели o3 в угоду универсального GPT-5

GPT-5 объединит многие технологии OpenAI и будет доступен в ChatGPT и API компании. В отличие от предыдущих моделей, он будет предлагать неограниченный доступ на уровне “стандартной” подписки, а также более высокие уровни для платных подписчиков. Она также будет включать в себя расширенные функции.

А пока OpenAI выпустит GPT-4.5 в ближайшие недели. Однако, судя по сообщениям, из-за технических проблем он может оказаться не самым лучшим обновлением по сравнению с GPT-4o.