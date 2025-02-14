OpenAI решила отказаться от ИИ-модели o3 в угоду универсального GPT-5

Опубликовано 14 февраля 2025, 18:001 мин.
OpenAI решила отказаться от ИИ-модели o3 в угоду универсального GPT-5Планы компании
OpenAI решила не выпускать запланированную модель ИИ o3, а сосредоточиться на “унифицированной” модели следующего поколения под названием GPT-5. Генеральный директор Сэм Альтман объявил об этом изменении, сказав, что OpenAI хочет упростить свои продукты и улучшить пользовательский опыт.
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GPT-5 объединит многие технологии OpenAI и будет доступен в ChatGPT и API компании. В отличие от предыдущих моделей, он будет предлагать неограниченный доступ на уровне “стандартной” подписки, а также более высокие уровни для платных подписчиков. Она также будет включать в себя расширенные функции.
А пока OpenAI выпустит GPT-4.5 в ближайшие недели. Однако, судя по сообщениям, из-за технических проблем он может оказаться не самым лучшим обновлением по сравнению с GPT-4o.