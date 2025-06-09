OpenAI решила продвигать ChatGPT в университетах, несмотря на опасения учёных

Некоторые вузы уже начали использовать ChatGPT Edu — платную версию сервиса. Среди них — Университет Мэриленда, Университет Дьюка и Калифорнийский государственный университет. Другие ИИ-компании тоже интересуются студентами: xAI Илон Маска предложила свой бот Grok бесплатно на время экзаменов, а Google даёт студентам бесплатный доступ к ИИ-сервису Gemini до 2026 года.

Однако учёные предупреждают, что использование ИИ может повредить обучению. Исследования показывают, что студенты начинают полагаться на ботов, теряя навыки критического мышления. Кроме того, ИИ нередко даёт неверную или вымышленную информацию. Так, в одном эксперименте модели, включая ChatGPT, путались в материалах по патентному праву и выдавали неточные или опасные ответы.

Есть и другие риски: ИИ снижает уровень живого общения, заменяя преподавателей. Это может повлиять на развитие социальных навыков и «чувство принадлежности» к университетскому сообществу.