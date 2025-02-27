OpenAI сделала бесплатными расширенные голосовые функции ChatGPT

Для большего числа пользователей

OpenAI расширяет новые возможности для пользователей ChatGPT, делая популярный расширенный голосовой режим доступным для всех бесплатно. Ранее доступная только платно, функция позволяет людям общаться с ChatGPT «естественно», прерывать ответы и выбирать для него разные голоса. Бесплатные пользователи теперь будут получать ежедневный «предварительный просмотр» этой функции, хотя OpenAI не уточнила лимиты. Платные пользователи ChatGPT Plus по-прежнему будут иметь гораздо более высокий лимит и доступ к обмену видео и кадрами с экрана.