OpenAI сделала бесплатными расширенные голосовые функции ChatGPT

Опубликовано 27 февраля 2025, 00:201 мин.
OpenAI сделала бесплатными расширенные голосовые функции ChatGPTДля большего числа пользователей
OpenAI расширяет новые возможности для пользователей ChatGPT, делая популярный расширенный голосовой режим доступным для всех бесплатно. Ранее доступная только платно, функция позволяет людям общаться с ChatGPT «естественно», прерывать ответы и выбирать для него разные голоса. Бесплатные пользователи теперь будут получать ежедневный «предварительный просмотр» этой функции, хотя OpenAI не уточнила лимиты. Платные пользователи ChatGPT Plus по-прежнему будут иметь гораздо более высокий лимит и доступ к обмену видео и кадрами с экрана.
Кроме того, OpenAI распространяет свой инструмент Deep Research, ранее доступный только пользователям Pro, на всех платных пользователей. Deep Research призван помочь пользователям быстро собирать и анализировать информацию из интернета, экономя часы работы. В нем используется модель o3, которая может обрабатывать текст, изображения и PDF-файлы.