OpenAI сделала ИИ-модель GPT-5.5 Instant более приятной в общении

Опубликовано 25 июня 2026, 14:501 мин.
OpenAI сделала ИИ-модель GPT-5.5 Instant более приятной в общенииИ «живым»
OpenAI выпустила GPT-5.5 Instant. Теперь, как пишут СМИ со ссылкой на официальное сообщение, с ней «интереснее разговаривать». Раньше улучшения в основном касались точности ответов.
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Во-первых, GPT-5.5 Instant стала лучше понимать, какова главная цель вопроса, и «удерживать» эту тему на протяжении всего диалога.
Во-вторых, она теперь лучше справляется со сложными просьбами, где есть сразу несколько условий или «ограничений». Ответы стали «более естественными и разговорными».
Кроме того, модель научилась лучше реагировать на замечания. Если пользователь не согласен с ответом или просит уточнить, ИИ пробует «новый подход», а не повторяет сказанное.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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