OpenAI сделала ИИ-модель GPT-5.5 Instant более приятной в общении

Во-первых, GPT-5.5 Instant стала лучше понимать, какова главная цель вопроса, и «удерживать» эту тему на протяжении всего диалога.

Во-вторых, она теперь лучше справляется со сложными просьбами, где есть сразу несколько условий или «ограничений». Ответы стали «более естественными и разговорными».

Кроме того, модель научилась лучше реагировать на замечания. Если пользователь не согласен с ответом или просит уточнить, ИИ пробует «новый подход», а не повторяет сказанное.