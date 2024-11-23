OpenAI «случайно» удалила результаты обучения ChatGPT, нужные для суда

Оба издательства подозревают, что ChatGPT обучался, используя их работы, защищенные авторским правом, без разрешения. В рамках текущего дела юридические специалисты издателей получили доступ к виртуальным машинам для поиска их контента в обучающих наборах OpenAI.

Однако 14 ноября инженеры OpenAI по неосторожности удалили более 150 часов исследовательских данных, собранных юристами и экспертами издательства. Судя по всему, после того, как юристы NY Times потратили значительное время на сбор данных из обучающей выборки ChatGPT, их исследование было стерто OpenAI. Компании позже удалось восстановить большую часть данных, но только в форме, которая делает их непригодными для использования в судебных разбирательствах.