OpenAI снова отложила выпуск своей открытой модели ИИ

«Мы хотим быть уверены, что всё сделано правильно, ведь как только мы выпустим модель, вернуть её уже будет невозможно», — написал Альтман в соцсети X.

Ранее запуск модели уже откладывался — изначально её планировали представить летом. Эта модель особенно важна, так как она будет доступна для бесплатного скачивания и использования разработчиками — в отличие от GPT-5, который остаётся закрытым.

Вице-президент OpenAI по исследованиям Айдан Кларк добавил, что модель получилась «феноменальной», но команде нужно больше времени, чтобы довести её до совершенства.

По данным TechCrunch, новая открытая модель будет не уступать в возможностях другим передовым решениям OpenAI.