OpenAI снова отложила запуск «взрослого» режима в ChatGPT

Опубликовано 09 марта 2026, 13:151 мин.
OpenAI снова отложила запуск «взрослого» режима в ChatGPTУ компании сейчас другие приоритеты
OpenAI снова перенесла запуск так называемого «режима для взрослых» в ChatGPT. СМИ уточняют, что новая дата запуска пока неизвестна.
О появлении такого режима впервые говорил глава OpenAI Сэм Альтман в октябре. Компания, мол, рассматривает вариант, при котором взрослые пользователи смогут получать «более откровенные ответы от чат-бота», но только после «надежной проверки возраста».
Изначально предполагалось, что функция появится в декабре. Затем сроки сдвинули на начало 2026 года. Теперь запуск снова откладывается.
В OpenAI объясняют решение тем, что сейчас компания сосредоточена на других задачах. В первую очередь разработчики «хотят улучшить основные возможности ChatGPT». Но не стоит и забывать, что недавно компания заключила контракт с Минобороны США.
Несмотря на задержку, функция по-прежнему находится в планах OpenAI.