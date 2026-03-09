OpenAI снова отложила запуск «взрослого» режима в ChatGPT

О появлении такого режима впервые говорил глава OpenAI Сэм Альтман в октябре. Компания, мол, рассматривает вариант, при котором взрослые пользователи смогут получать «более откровенные ответы от чат-бота», но только после «надежной проверки возраста».

Изначально предполагалось, что функция появится в декабре. Затем сроки сдвинули на начало 2026 года. Теперь запуск снова откладывается.

В OpenAI объясняют решение тем, что сейчас компания сосредоточена на других задачах. В первую очередь разработчики «хотят улучшить основные возможности ChatGPT». Но не стоит и забывать, что недавно компания заключила контракт с Минобороны США.

Несмотря на задержку, функция по-прежнему находится в планах OpenAI.