OpenAI совсем скоро выпустит ИИ-инструмент преобразования текста в видео Sora

Sora, представленная тестерам в начале этого года, столкнулась с противоречиями. Недавно некоторые художники слили подробности об этом инструменте, протестуя против «неоплачиваемого труда».

О серии прямых трансляций OpenAI под названием «12 дней OpenAI» было объявлено через X (бывший Twitter). Хотя OpenAI не подтвердил выход Sora, The Wall Street Journal ранее сообщал, что инструмент может быть запущен до конца 2024 года.