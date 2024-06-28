OpenAI создала ИИ-критика для своего ИИ - CriticGPT

Опубликовано 28 июня 2024, 13:57
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OpenAI создала ИИ-критика для своего ИИ - CriticGPTРади повышения качества кода
OpenAI выпустила CriticGPT, ИИ-модель на основе GPT-4, предназначенную для обнаружения и исправления ошибок в коде, генерируемом основным ChatGPT.
В ходе испытаний CriticGPT улучшила результаты проверки кода на 60 % по сравнению с "традиционными методами". Эта модель будет интегрирована в OpenAI Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), предоставляя инструменты для оценки сложных результатов работы ИИ, пишет компания. В ходе экспериментов команды, использующие CriticGPT, выдавали более полные критические замечания и имели меньше ложных отметок об ошибках.
Хотя CriticGPT отлично справляется с выявлением ошибок в коротких ответах, для более длительных и сложных заданий она требует дальнейшего развития, считают разработчики.