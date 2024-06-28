OpenAI создала ИИ-критика для своего ИИ - CriticGPT

В ходе испытаний CriticGPT улучшила результаты проверки кода на 60 % по сравнению с "традиционными методами". Эта модель будет интегрирована в OpenAI Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), предоставляя инструменты для оценки сложных результатов работы ИИ, пишет компания. В ходе экспериментов команды, использующие CriticGPT, выдавали более полные критические замечания и имели меньше ложных отметок об ошибках.

Хотя CriticGPT отлично справляется с выявлением ошибок в коротких ответах, для более длительных и сложных заданий она требует дальнейшего развития, считают разработчики.