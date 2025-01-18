Приложения
Опубликовано 18 января 2025, 21:40
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OpenAI создала ИИ-модель специально для учёных

Для лучших исследований стволовых клеток
OpenAI создала новую модель искусственного интеллекта, GPT-4b micro, которая поможет конструировать белки, способные превращать обычные клетки в стволовые. Этот проект стал первым шагом компании в области биологических исследований и показывает, как ИИ может привести к научным прорывам.
OpenAI создала ИИ-модель специально для учёных
© Jonathan Kemper

Инициатива началась с того, что компания Retro Biosciences, расположенная в Сан-Франциско и занимающаяся вопросами увеличения продолжительности жизни человека, обратилась к OpenAI. Цель Retro — добавить 10 лет к человеческой жизни за счет изучения факторов Яманаки — белков, которые могут превращать клетки кожи в универсальные стволовые клетки. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, инвестировавший в Retro 180 миллионов долларов, подчеркнул потенциал «сверхинтеллектуального ИИ» для ускорения научных открытий.

Микро GPT-4b был обучен на различных белковых последовательностях и взаимодействиях, что позволило ему предложить усовершенствование факторов Яманаки. В отличие от AlphaFold от Google, которая предсказывает форму белков, модель OpenAI сфокусирована на изменении их дизайна. В ходе испытаний модель предложила изменения, которые сделали белки более чем в 50 раз эффективнее.

Источник:MIT
Автор:Максим Многословный
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