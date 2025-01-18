OpenAI создала ИИ-модель специально для учёных

Инициатива началась с того, что компания Retro Biosciences, расположенная в Сан-Франциско и занимающаяся вопросами увеличения продолжительности жизни человека, обратилась к OpenAI. Цель Retro — добавить 10 лет к человеческой жизни за счет изучения факторов Яманаки — белков, которые могут превращать клетки кожи в универсальные стволовые клетки. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, инвестировавший в Retro 180 миллионов долларов, подчеркнул потенциал «сверхинтеллектуального ИИ» для ускорения научных открытий.

Микро GPT-4b был обучен на различных белковых последовательностях и взаимодействиях, что позволило ему предложить усовершенствование факторов Яманаки. В отличие от AlphaFold от Google, которая предсказывает форму белков, модель OpenAI сфокусирована на изменении их дизайна. В ходе испытаний модель предложила изменения, которые сделали белки более чем в 50 раз эффективнее.