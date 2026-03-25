OpenAI увидела риски в зависимости от Microsoft

Этот документ, как пишут СМИ, «напоминает подготовку к возможному выходу компании на биржу (IPO)». Это может состояться уже в этом году. В нём OpenAI перечисляет основные риски: зависимость от партнёров, высокие расходы, нехватку вычислительных ресурсов и судебные разбирательства.

Так, стало известно: после запуска ChatGPT пользуются около 900 миллионов человек в неделю, а выручка за 2025 год составила более 13 миллиардов долларов. Недавно OpenAI привлекла инвестиции на сумму около 110 миллиардов долларов от крупных партнёров.

Несмотря на это, OpenAI предупреждает: если Microsoft изменит условия сотрудничества или прекратит его, это может «негативно сказаться на бизнесе». Поэтому компания стремится развивать отношения с «другими партнёрами».

Также среди рисков — возможная нехватка чипов и зависимость от производителей, таких как TSMC.