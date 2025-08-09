OpenAI вернула старую версию модели ChatGPT после гнева пользователей

Из-за жалоб Альтман объявил, что пользователи с подпиской Plus смогут снова выбирать старую модель GPT-4.0. Он также пообещал увеличить лимиты запросов и упростить переключение между версиями. Проблемы с GPT-5 объяснили сбоями в автоматическом переключении моделей.

Многие пользователи были сильно расстроены удалением нескольких старых моделей без предупреждения. Некоторые говорили, что старые версии помогали им справляться с тревогой и депрессией, а новая модель кажется менее полезной. Некоторые даже отменили платную подписку из-за изменений.

Пользователи объясняли, что разные модели были нужны для разных задач: творчества, логики, исследований и написания текстов. Удаление моделей сломало их привычный рабочий процесс. Были предположения о намеренном ограничении творческих возможностей модели.

Альтман признал, что запуск прошёл сложнее, чем ожидалось, и пообещал продолжать работать над улучшением.