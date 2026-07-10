OpenAI выпустила новое семейство моделей ИИ GPT-5.6

Sol — самая мощная и дорогая модель, позиционируется как лучшая для программирования и «сложной» работы.

Terra — промежуточный вариант с балансом цены и возможностей.

Luna — самая доступная модель.

По словам главы компании Сэма Альтмана, Sol, например, тратит на 54% меньше вычислительных ресурсов при написании кода по сравнению со старыми версиями.

GPT-5.6 названа также самой сильной моделью компании в области кибербезопасности. Она помогает выявлять уязвимости в коде или моделировать атаки, чтобы защититься от реальных хакеров.

Новое семейство моделей уже доступно в ChatGPT, Codex и через API OpenAI.