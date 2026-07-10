OpenAI выпустила новое семейство моделей ИИ GPT-5.6

Опубликовано 10 июля 2026, 16:111 мин.
OpenAI выпустила новое семейство моделей ИИ GPT-5.6От бюджетной до мощной
OpenAI представила новое семейство моделей искусственного интеллекта. В GPT-5.6 вошли три варианта.
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Sol — самая мощная и дорогая модель, позиционируется как лучшая для программирования и «сложной» работы.
Terra — промежуточный вариант с балансом цены и возможностей.
Luna — самая доступная модель.
По словам главы компании Сэма Альтмана, Sol, например, тратит на 54% меньше вычислительных ресурсов при написании кода по сравнению со старыми версиями.
GPT-5.6 названа также самой сильной моделью компании в области кибербезопасности. Она помогает выявлять уязвимости в коде или моделировать атаки, чтобы защититься от реальных хакеров.
Новое семейство моделей уже доступно в ChatGPT, Codex и через API OpenAI.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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