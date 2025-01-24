OpenAI выпустила ПО, которое управляет компьютером за вас

Operator доступен для подписчиков ChatGPT Pro (200 долларов в месяц) по адресу operator.chatgpt.com, в ближайшее время планируется расширить доступ. OpenAI планирует со временем интегрировать эту функцию в ChatGPT и выпустить ее в качестве инструмента для разработчиков.

Система предназначена для выполнения таких задач, как создание списков покупок или просмотр веб-сайтов, но она не справляется со сложными интерфейсами и редактированием текста. Она работает, постоянно наблюдая за экраном, принимая решения о действиях и имитируя ввод. Несмотря на то, что он хорошо справляется с повторяющимися задачами, его работа еще не завершена, и в ходе тестов он добился неоднозначных результатов, пишут СМИ.

Для обеспечения безопасности Operator требует подтверждения пользователя при выполнении важных действий, например покупок. Он также ограничивает доступ к определенным веб-сайтам и включает опции конфиденциальности, например очистку данных при просмотре.