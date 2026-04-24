OpenAI выпустила свою мощнейшую ИИ-модель GPT-5.5

Опубликовано 24 апреля 2026, 14:011 мин.
OpenAI выпустила свою мощнейшую ИИ-модель GPT-5.5Умеет сам выполнять сложные задачи
OpenAI представила новую версию своего ИИ — GPT-5.5. Если раньше ИИ просто отвечал на вопросы, то теперь он способен самостоятельно выполнять многошаговые задания, сообщают СМИ.
Чем похвастается ПО? Написание и исправление кода, поиск информации, создание документов и работа с таблицами. Причём с «минимальными подсказками от пользователя».
Главное отличие от предыдущих версий — модель «сама продумывает порядок действий, выполняет их и проверяет результат». GPT-5.5 понимает даже «кривые» инструкции.
Обновление уже доступно в ChatGPT и инструменте для программистов Codex. Пользователи тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise получат его первыми.