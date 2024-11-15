OpenAI выпустит управляющего вашим ПК ИИ-агента уже в январе 2025 года

Компания Anthropic недавно представила собственную функцию “использования компьютера”, Google тоже готовит аналогичную систему, запуск которой ожидается в декабре. Несмотря на то, что OpenAI еще не объявила точные сроки релиза для обычных людей, разработка таких ИИ-агентов обозначает значительный сдвиг в отрасли, отмечают эксперты.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что ИИ-агенты станут следующим большим прорывом в технологии, который сможет изменить взаимодействие пользователей с устройствами.