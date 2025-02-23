OpenAI заблокировала несколько китайский аккаунтов в ChatGPT

Опубликовано 23 февраля 2025, 04:301 мин.
OpenAI заблокировала несколько китайский аккаунтов в ChatGPTЗа использование для слежки за социальными сетями
OpenAI заблокировала несколько китайских аккаунтов, которые использовали ChatGPT для редактирования и отладки кода для инструмента наблюдения за социальными сетями на основе искусственного интеллекта. Инструмент был разработан для отслеживания «антикитайских настроений», пишут СМИ.
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По данным OpenAI, запрещенные аккаунты работали в рабочее время в Китае, использовали промты на китайском языке и вручную взаимодействовали с ChatGPT, а не полагались на автоматику. Группа также использовала ИИ для вычитки отчетов, отправляемых в китайские посольства и агентам спецслужб, следящим за протестами в таких странах, как США, Германия и Великобритания.
Кроме того, ChatGPT использовался для создания фишинговых писем и постов в социальных сетях, критикующих китайских диссидентов.