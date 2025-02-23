OpenAI заблокировала несколько китайский аккаунтов в ChatGPT

По данным OpenAI, запрещенные аккаунты работали в рабочее время в Китае, использовали промты на китайском языке и вручную взаимодействовали с ChatGPT, а не полагались на автоматику. Группа также использовала ИИ для вычитки отчетов, отправляемых в китайские посольства и агентам спецслужб, следящим за протестами в таких странах, как США, Германия и Великобритания.

Кроме того, ChatGPT использовался для создания фишинговых писем и постов в социальных сетях, критикующих китайских диссидентов.