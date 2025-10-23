OpenAI запросила список гостей мемориала подростка, что покончил с собой

Опубликовано 23 октября 2025, 19:251 мин.
OpenAI запросила список гостей мемориала подростка, что покончил с собойПосле общения с ChatGPT
OpenAI запросила у семьи 16-летнего Адама Рэйнa, который, как пишут СМИ, покончил с собой после длительных разговоров с ChatGPT, полный список гостей с его мемориала. Кроме того, OpenAI потребовала все материалы, связанные с похоронными и мемориальными мероприятиями, включая видео, фотографии и тексты речей. Юристы семьи назвали такие запросы «преднамеренным преследованием».
Семья Рэйн подала иск против OpenAI в августе 2025 года, обвиняя компанию в том, что их сын покончил с собой после общения с чат-ботом на темы психического здоровья и «вредных» мыслей. В обновленном иске утверждается, что OpenAI спешила с выпуском GPT-4o в мае 2024 года, сокращая тестирование безопасности, что косвенно и стало причиной смерти.
Также, по словам семьи, в феврале 2025 года компания ослабила ограничения. После этого использование ChatGPT подростком резко возросло — с десятков чатов в день до 300.
OpenAI заявила, что безопасность подростков — приоритет, и перечислила меры защиты.