Семья Рэйн подала иск против OpenAI в августе 2025 года, обвиняя компанию в том, что их сын покончил с собой после общения с чат-ботом на темы психического здоровья и «вредных» мыслей. В обновленном иске утверждается, что OpenAI спешила с выпуском GPT-4o в мае 2024 года, сокращая тестирование безопасности, что косвенно и стало причиной смерти.

Также, по словам семьи, в феврале 2025 года компания ослабила ограничения. После этого использование ChatGPT подростком резко возросло — с десятков чатов в день до 300.

OpenAI заявила, что безопасность подростков — приоритет, и перечислила меры защиты.