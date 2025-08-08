OpenAI запустила GPT-5: быстрее, умнее и доступно всем

Компания представила три версии: GPT-5, более быструю и компактную GPT-5 mini, а также улучшенную GPT-5 Pro с расширенными возможностями рассуждения. Бесплатные пользователи смогут пользоваться GPT-5 ограниченно, после чего перейдут на GPT-5 mini. У подписчиков Plus лимит больше, а у Pro — без ограничений.

Главное новшество — GPT-5 изначально является «моделью рассуждения», то есть умеет пошагово разбирать сложные задачи и находить решение. По сравнению с GPT-4o, количество фактических ошибок снизилось на 45%, а с более ранними версиями — до 80%. Модель стала честнее: она не будет придумывать выполнение задачи, уверенно отвечать при сомнениях или подстраиваться под мнение пользователя.

Также появилась функция Safe Completions — теперь ИИ старается дать полезный ответ в рамках безопасных правил, а не просто соглашаться или отказывать с вашим мнением.

Кроме того, ChatGPT получил четыре новые «личности»: Циник, Робот, Слушатель и Ботан. Пока они доступны только в текстовом чате, голос появится позже.