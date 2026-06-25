Приложения
Опубликовано 25 июня 2026, 15:10
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OpenAI запустила проект по защите открытого ПО от хакеров

Сама ChatGPT закрыта
OpenAI объявила о новой инициативе Patch the Planet. Всё ради желания помочь разработчикам бесплатных программ с открытым кодом «быстрее находить и исправлять ошибки в безопасности».
OpenAI запустила проект по защите открытого ПО от хакеров

© Nvidia

Сегодня ИИ может генерировать тысячи сообщений о потенциальных уязвимостях, но есть важный нюанс. Настоящие угрозы теряются среди ложных тревог.

В рамках проекта специальные ИИ-модели OpenAI помогут искать проблемы, но каждое найденное подозрение перед отправкой разработчику проверяют живые эксперты. К проекту присоединились более 30 крупных проектов, включая Python.

За первую неделю уже найдены сотни ошибок и выпущены десятки исправлений.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
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#программирование
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#защита
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