OpenAI запустила проект по защите открытого ПО от хакеров

Сегодня ИИ может генерировать тысячи сообщений о потенциальных уязвимостях, но есть важный нюанс. Настоящие угрозы теряются среди ложных тревог.

В рамках проекта специальные ИИ-модели OpenAI помогут искать проблемы, но каждое найденное подозрение перед отправкой разработчику проверяют живые эксперты. К проекту присоединились более 30 крупных проектов, включая Python.

За первую неделю уже найдены сотни ошибок и выпущены десятки исправлений.