OpenAI запустит ИИ-платформу для поиска работы

По словам Фиджи Симo, руководителя приложений OpenAI, платформа будет использовать ИИ для подбора «идеальных совпадений» между требованиями компаний и навыками работников.

Этот шаг ставит компанию в прямую конкуренцию с LinkedIn, который принадлежит Microsoft и был основан одним из первых инвесторов OpenAI, Ридом Хоффманом.

Помимо платформы, OpenAI запускает сертификацию по ИИ через онлайн-программу, стартовавшую в прошлом году. Пилот программы сертификации намечен на конец 2025 года. Компания планирует обучить и сертифицировать 10 миллионов американцев к 2030 году, сотрудничая с крупными работодателями, включая Walmart.