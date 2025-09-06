OpenAI запустит ИИ-платформу для поиска работы

Опубликовано 06 сентября 2025, 21:001 мин.
OpenAI запустит ИИ-платформу для поиска работыКонкурент LinkedIn
OpenAI разрабатывает новую платформу для поиска работы с использованием ИИ — OpenAI Jobs Platform, которая должна выйти к середине 2026 года. Сервис поможет компаниям находить сотрудников, а соискателям — подходящие вакансии. Всё по «классике».
По словам Фиджи Симo, руководителя приложений OpenAI, платформа будет использовать ИИ для подбора «идеальных совпадений» между требованиями компаний и навыками работников.
Этот шаг ставит компанию в прямую конкуренцию с LinkedIn, который принадлежит Microsoft и был основан одним из первых инвесторов OpenAI, Ридом Хоффманом.
Помимо платформы, OpenAI запускает сертификацию по ИИ через онлайн-программу, стартовавшую в прошлом году. Пилот программы сертификации намечен на конец 2025 года. Компания планирует обучить и сертифицировать 10 миллионов американцев к 2030 году, сотрудничая с крупными работодателями, включая Walmart.