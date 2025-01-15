Opera добавила новый виджет для iOS, упрощающий доступ к ИИ

Виджеты позволяют пользователям быстро получать доступ к таким функциям, как открытие вкладки «Приватный режим» или задавание вопросов Aria, одним касанием. С этим обновлением Aria AI стала также доступна всем, даже без входа в систему.

Пользователи могут задавать вопросы с помощью текста или голоса, а Aria может искать информацию в Интернете или генерировать изображения, используя модель Google Imagen 3 Fast. Однако для незарегистрированных пользователей генерирование изображений ограничено пятью изображениями в день, авторизованные пользователи могут генерировать до 30 изображений в день.

Обновление Opera также включает в себя горячие клавиши для более быстрого просмотра веб-страниц.