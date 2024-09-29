Opera представила ИИ-обновления и новые функции для браузеров Opera One и GX

Опубликовано 29 сентября 2024, 12:001 мин.
Opera представила ИИ-обновления и новые функции для браузеров Opera One и GXСозданный для геймеров
Opera решила интегрировать ИИ-технологии и удобные функции в свои продукты. На мероприятии Opera Browser Days компания анонсировала обновления для браузеров Opera One и GX. Директор по продукту Opera, Йоанна Чая, заявила, что опыт использования браузеров изменится в течение двух лет благодаря ИИ.
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Ожидаемое в середине октября обновление R2 для Opera One сосредоточено на мультимедиа, управлении вкладками и улучшенном дизайне. Пользователи получат новые функции на базе ИИ с помощью Aria, такие как анализ контекста страниц и распознавание изображений. Также обновление добавит Tab Emojis, функцию разделённого экрана и интеграцию со Spotify.
Для геймеров есть бразуер Opera GX, который получит значительные улучшения, включая более 8000 модификаций, интеграцию с Twitch и Discord, а также режим «картинка в картинке» для YouTube. GX также вводит новые функции конфиденциальности, такие как режим Fake History, позволяющий скрывать активность в браузере.