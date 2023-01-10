Оператор Tele2 запустил подписку на книги

15:07, 10 января 2023
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Оператор Tele2 запустил подписку на книгиИ для тех, кто любит слушать, и для тех, кто любит читать
Оператор связи Tele2 совместно с книжным сервисом «Литрес» представил подписки «Читай и слушай» и «Премиум текст». Они позволяют читать электронные и слушать аудиокниги.
Фото: Tele2
Купить подписки можно в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru. «Литрес. Читай и слушай» стоит 549 рублей в месяц и даёт неограниченный доступ к каталогу и электронных и аудиокниг. Сервис позволяет синхронизировать текстовый и аудиоформаты книг.
В каталоге есть более 280 тысяч электронных книг и 50 тысяч аудиокниг, в том числе новинки и бестселлеры, например, новый роман Виктора Пелевина «KGBT+».