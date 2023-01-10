Оператор Tele2 запустил подписку на книги

Купить подписки можно в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru. «Литрес. Читай и слушай» стоит 549 рублей в месяц и даёт неограниченный доступ к каталогу и электронных и аудиокниг. Сервис позволяет синхронизировать текстовый и аудиоформаты книг.

В каталоге есть более 280 тысяч электронных книг и 50 тысяч аудиокниг, в том числе новинки и бестселлеры, например, новый роман Виктора Пелевина «KGBT+».