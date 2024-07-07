Описан способ установки Safari 18 Beta без обновления до macOS Sequoia

Опубликовано 07 июля 2024, 06:45
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Описан способ установки Safari 18 Beta без обновления до macOS SequoiaЕсли у вас есть Mac
Владельцы техники Apple могут протестировать последнюю бета-версию Safari 18 на своих компьютерах Mac без необходимости обновления до macOS Sequoia.
Safari 18 beta включает в себя улучшенную поддержку доступности, расширенные возможности Apple Pay в Интернете, а также совместимость с "передовыми функциями" CSS и JavaScript. Пользователи macOS Sonoma или macOS Ventura могут получить доступ к бета-версии через сайт Apple Beta Software, хотя при установке она заменяет существующую версию Safari.
Хотя Highlights остается эксклюзивом для iOS 18 и macOS Sequoia, бета-версия дает возможность заглянуть в будущее Safari на macOS, предоставляя пользователям возможность изучить новые функции до официального релиза этой осенью, пишут СМИ.
Разработчики могут получить доступ к предварительным версиям iOS 18 и macOS Sequoia уже сейчас, а публичная бета-версия ожидается в конце этого месяца.