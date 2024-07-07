Описан способ установки Safari 18 Beta без обновления до macOS Sequoia

Safari 18 beta включает в себя улучшенную поддержку доступности, расширенные возможности Apple Pay в Интернете, а также совместимость с "передовыми функциями" CSS и JavaScript. Пользователи macOS Sonoma или macOS Ventura могут получить доступ к бета-версии через сайт Apple Beta Software, хотя при установке она заменяет существующую версию Safari.

Хотя Highlights остается эксклюзивом для iOS 18 и macOS Sequoia, бета-версия дает возможность заглянуть в будущее Safari на macOS, предоставляя пользователям возможность изучить новые функции до официального релиза этой осенью, пишут СМИ.

Разработчики могут получить доступ к предварительным версиям iOS 18 и macOS Sequoia уже сейчас, а публичная бета-версия ожидается в конце этого месяца.