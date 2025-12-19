Оплата по NFC часами вернулась: Яндекс Пэй теперь работает на Samsung Galaxy Watch

Опубликовано 19 декабря 2025, 19:471 мин.
Оплата по NFC часами вернулась: Яндекс Пэй теперь работает на Samsung Galaxy WatchЯндекс вернул оплату бесконтактную оплату часами в России
Яндекс запустил обновлённое приложение «Яндекс Пэй» для Wear OS, в частности, для умных часов Samsung Galaxy Watch. Теперь с их помощью можно снова оплачивать покупки бесконтактно, просто поднеся часы к терминалу.
© Яндекс
Это первое официальное платёжное приложение для часов на системе Wear OS в России. Главное удобство — часы могут работать автономно. Для оплаты не нужно брать с собой телефон или подключаться к интернету.
-
Оплачивать можно картой «Яндекс Пэй» или в рассрочку по «Сплит».
-
Пользователи получают кэшбэк баллами «Плюса».
-
В режиме офлайн доступно до 20 операций в день.
-
Со временем добавят возможность платить с карт других банков.
Приложение совместимо с моделями Samsung Galaxy Watch 4 и новее. Часы с поддержкой LTE (eSIM) могут совершать платежи даже без телефона поблизости. Установить приложение можно бесплатно через Google Play на самих часах.