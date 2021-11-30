Приложения
Сегодня в 17:32
1 мин.

Определены лучшие игры и приложения на Android в 2021 году

Медитации в тренде
Google объявила лучшие игры и приложения в магазине Google Play. Первые места заняли довольно необычные программы.
Определены лучшие игры и приложения на Android в 2021 году

Среди приложений победителем в 2021 году стало приложение для медитаций Balance. Лучшей игрой же объявили Pokémon Unite. В Google отметили, что приложения, ориентированные на личностный рост, в принципе пользовались большим спросом в 2021 году. Поэтому неудивительно, что программа для медитаций стала востребована и любима многими.

Помимо этого в разных категориях отметили приложения:

  • Mentor Spaces — сервис для помощи в карьере для чернокожих и латиноамериканских специалистов;
  • Paramount+ — онлайн-кинотеатр;
  • PhotoRoom — приложение для обработки фотографий;
  • Moonly — лунный календарь;
  • Sleep Cycle — «умный» будильник.

Это не исчерпывающий список.

Источник: Google
Новости партнеров
Новости партнеров