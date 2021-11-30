Определены лучшие игры и приложения на Android в 2021 году

Среди приложений победителем в 2021 году стало приложение для медитаций Balance. Лучшей игрой же объявили Pokémon Unite. В Google отметили, что приложения, ориентированные на личностный рост, в принципе пользовались большим спросом в 2021 году. Поэтому неудивительно, что программа для медитаций стала востребована и любима многими.

Помимо этого в разных категориях отметили приложения:

Mentor Spaces — сервис для помощи в карьере для чернокожих и латиноамериканских специалистов;

Paramount+ — онлайн-кинотеатр;

PhotoRoom — приложение для обработки фотографий;

Moonly — лунный календарь;

Sleep Cycle — «умный» будильник.

Это не исчерпывающий список.