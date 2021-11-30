Определены лучшие игры и приложения на Android в 2021 году

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Определены лучшие игры и приложения на Android в 2021 годуМедитации в тренде
Google объявила лучшие игры и приложения в магазине Google Play. Первые места заняли довольно необычные программы.
Среди приложений победителем в 2021 году стало приложение для медитаций Balance. Лучшей игрой же объявили Pokémon Unite. В Google отметили, что приложения, ориентированные на личностный рост, в принципе пользовались большим спросом в 2021 году. Поэтому неудивительно, что программа для медитаций стала востребована и любима многими.
Помимо этого в разных категориях отметили приложения:
- Mentor Spaces — сервис для помощи в карьере для чернокожих и латиноамериканских специалистов;
- Paramount+ — онлайн-кинотеатр;
- PhotoRoom — приложение для обработки фотографий;
- Moonly — лунный календарь;
- Sleep Cycle — «умный» будильник.
Это не исчерпывающий список.
Источник: Google