Определены приложения, в которых россияне сидят дольше всего

Для составления рейтинга использовались данные Mediascope по россиянам в возрасте 12-64 лет, проживающим в городах с населением более 100 000 жителей. Данные были собраны за первое полугодие 2019 года.

Итак, среди 100 самых популярных приложений больше всего времени россияне проводят в игре Gardenscapes. В среднем по 46 минут в день.

На втором месте оказался сиквел игры — Homescapes. На него россияне тратят по 41 минуте в день. Ежемесячная активная аудитория у этих приложений равна 1,55 миллиона (Gardenscapes) и 1,56 миллиона (Homescapes) человек.

Третье место заняло приложение для чтения книг FBReader. На него пользователи в среднем тратят по 40 минут в день. Четвёртое место отдали YouTube (35 минут в день), пятое — «ВКонтакте» (34 минуты в день).