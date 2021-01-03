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Определён самый популярный человек в Instagram
С рекордным числом подписчиков
Футболист Криштиану Роналду стал безусловным лидером среди пользователей по числу подписчиков в Instagram. На него подписаны более 250 млн пользователей. Такой порог был преодолён в сервисе впервые, если не считать аккаунт самой платформы Instagram.
Сейчас страница Роналду по количеству подписчиков уступает только аккаунту самого Instagram. На него подписаны 382 млн пользователей. То есть Роналду можно назвать самым популярным человеком в соцсети.
Как пишут СМИ, на втором месте в этой рейтинге оказалась певица Ариана Гранде. Её читают 214 млн пользователей.
«Медуза» напомнила, в 2020 году один из постов Роналду стал рекордсменом по лайкам — 19,7 млн. Этот пост от 25 ноября футболист посвятил Диего Марадоне после его смерти.