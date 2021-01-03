Определён самый популярный человек в Instagram

Сейчас страница Роналду по количеству подписчиков уступает только аккаунту самого Instagram. На него подписаны 382 млн пользователей. То есть Роналду можно назвать самым популярным человеком в соцсети.

Как пишут СМИ, на втором месте в этой рейтинге оказалась певица Ариана Гранде. Её читают 214 млн пользователей.

«Медуза» напомнила, в 2020 году один из постов Роналду стал рекордсменом по лайкам — 19,7 млн. Этот пост от 25 ноября футболист посвятил Диего Марадоне после его смерти.