Опрос: каждый третий американец имели «роман» с ИИ

Сервис Vantage Point опросил 1 012 взрослых и заявил, что почти 30% участников имели хотя бы один роман с ИИ-компаньоном. Это, отметим, не научное исследование, а скорее «неформальный опрос». Поэтому не стоит относиться к этому очень серьезно.

Для сравнения, данные Match.com и Kinsey Institute показывают, что 16% взрослых взаимодействовали с ИИ в романтическом ключе. Разница может быть связана с формулировкой: Vantage Point использует термин «отношения», а Match/Kinsey — «взаимодействие». Один респондент Vantage Point признался, что ведёт сексуальные чаты, но не считает это отношениями.

Молодые поколения чаще взаимодействуют с ИИ: 23% миллениалов и 33% «зумеров» сообщили о «романтических взаимодействиях» с чатботами, по данным Match/Kinsey.

Некоторые опросы показывают, что лишь 1% молодых американцев имеют ИИ-партнера, хоть 7% и готовы к романтическим отношениям с ИИ.

Кроме того, большинство считают такие связи формой измены: 61−66% опрошенных.