«Опросники» Google тоже получили ИИ

Опубликовано 06 сентября 2024, 06:001 мин.
«Опросники» Google тоже получили ИИGoogle Forms представляет Gemini
Google Формы — это последний инструмент Workspace, в который интегрировали Gemini, ИИ компании, с новой функцией «Помоги мне создать форму». Это обновление позволяет пользователям быстро генерировать вопросы, варианты и даже описания форм, просто введя запрос. ИИ может помочь в создании различных форм, таких как опросы или викторины, на основе предоставленных пользователем данных, пишут СМИ.
Однако в настоящее время инструмент имеет некоторые ограничения: он не может создавать формы с несколькими разделами, обновлять настройки викторины или редактировать существующие формы, не заменяя их содержимое.
Для более сложных требований пользователи могут предоставить подробные запросы к ИИ, например, «создать формы планирования мероприятий с вариантами размещения и диетическими предпочтениями».
Эта интеграция последовала за аналогичными функциями Gemini в Gmail, Google Drive и Docs.