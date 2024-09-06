«Опросники» Google тоже получили ИИ

Однако в настоящее время инструмент имеет некоторые ограничения: он не может создавать формы с несколькими разделами, обновлять настройки викторины или редактировать существующие формы, не заменяя их содержимое.

Для более сложных требований пользователи могут предоставить подробные запросы к ИИ, например, «создать формы планирования мероприятий с вариантами размещения и диетическими предпочтениями».

Эта интеграция последовала за аналогичными функциями Gemini в Gmail, Google Drive и Docs.