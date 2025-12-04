Опубликован исходный код Android 16 QPR2 для разработчиков кастомных прошивок

Обычно Google публикует исходный код новых версий Android в течение одного-двух дней после релиза. Исключение составил Android 16 QPR1: его код был доступен только спустя более двух месяцев. Разработчики опасались, что QPR2 могут задержать аналогично, но код появился почти сразу после обновления.

Android 16 QPR2 технически является небольшим обновлением, но приносит массу новых функций: улучшенные настройки персонализации, инструменты для продуктивности, улучшения безопасности и новые API для разработчиков.

Для доступа к исходному коду разработчикам нужно перейти в Git-репозитории AOSP. На данный момент видна только новая метка «android-16.0.0_r4» в некоторых репозиториях, так как Google еще не завершила загрузку всего кода. После завершения появится полная ветка «android-16-qpr2-release».