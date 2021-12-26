Опубликован список приложений, которые разряжают смартфон максимально быстро

Опубликован список приложений, которые разряжают смартфон максимально быстроВ нём не учитываются российские программы
Специалисты смотрели, какие функции используют приложения (например, местоположение или камера), сколько заряда батареи они требуют, и есть ли у этих приложений тёмный режим. В пятерку крупнейших «пожирателей» заряда вошли Facebook, Fitbit, Skype, Uber и Verizon.
В целом, приложения социальных сетей, включая Facebook, Instagram, Linkedin, Snapchat, YouTube и WhatsApp, входят в топ-20. Все они позволяют 11 функциям работать в фоновом режиме. Дейтинговые приложения Bumble, Grindr и Tinder тоже требуют много ресурсов.
Конечно, главный фактор того, какое приложение разряжает телефон сильнее всего, — ваши привычки. В каком приложении вы проводите больше времени, то и самое «прожорливое».
Стоит отметить, что рейтинг составляли американские эксперты под реалии популярных приложений в США.