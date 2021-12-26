Опубликован список приложений, которые разряжают смартфон максимально быстро

Специалисты смотрели, какие функции используют приложения (например, местоположение или камера), сколько заряда батареи они требуют, и есть ли у этих приложений тёмный режим. В пятерку крупнейших «пожирателей» заряда вошли Facebook, Fitbit, Skype, Uber и Verizon.

В целом, приложения социальных сетей, включая Facebook, Instagram, Linkedin, Snapchat, YouTube и WhatsApp, входят в топ-20. Все они позволяют 11 функциям работать в фоновом режиме. Дейтинговые приложения Bumble, Grindr и Tinder тоже требуют много ресурсов.