Опубликована инструкция по превращению смартфона в терминал для приёма платежей

Для подключения этой технологии аппарат также должен иметь версию Android 9.0 и выше и NFC-модуль. После этого нужно скачать Tap2Go (есть в Google Play) и принять оферту на эквайринг с банком. Так мобильный телефон окажется привязан к банковскому счёту.

Далее клиент банка уже может принимать платежи. SoftPOS поддерживает оплату картами "Мир", Visa, MasterCard, через QR-код. При этом средства приходят в зависимости от способа оплаты с разной периодичностью: через QR-код - сразу же, через карту - три раза в день. После совершения платежа покупателю приходит электронный чек.