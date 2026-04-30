Опубликована инструкция по запуску Linux на PlayStation 5

Нужна как минимум PS5 с дисководом и одной из следующих версий прошивки: 3.00, 3.10, 3.20, 3.21, 4.00, 4.02, 4.03, 4.50 или 4.51. Поддержка установки на внутренний накопитель M.2 есть только для версий 4.хх.

После взлома на консоли запускается полноценная Ubuntu 26.04 с ядром Linux 7. Доступны настройки видеопамяти, управления вентилятором и «режим ускорения» — правда, всё через текстовые команды.

Однако есть и неудобства. Беспроводной интернет может требовать ручного перезапуска адаптера. Геймпады DualSense напрямую не работают — нужен внешний приёмник. Частота обновления экрана ограничена 60 Гц при разрешении 1080p, 1440p и 4K (120 Гц, возможно, добавят позже).

После перезагрузки консоли Linux пропадает, и нужно повторять все шаги заново. Зато основная система PS5 не повреждается.